Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Marathon Petroleum-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 40.59 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.464 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 974.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 395.42 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 874.18 Prozent zugenommen.
Der Marathon Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 109.87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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