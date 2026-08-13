Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marathon Petroleum-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Marathon Petroleum-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Marathon Petroleum-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 161.73 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hat, hat nun 61.831 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 21’532.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 348.25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 115.33 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Marathon Petroleum eine Börsenbewertung in Höhe von 94.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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