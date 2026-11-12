S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren eingefahren

Am 12.11.2023 wurde die Marathon Petroleum-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Marathon Petroleum-Papier letztlich bei 145.13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.689 Marathon Petroleum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Aktien wären am 11.11.2026 277.57 USD wert, da der Schlussstand 402.84 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 177.57 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Marathon Petroleum eine Marktkapitalisierung von 106.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch