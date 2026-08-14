M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&T Bank von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen M&T Bank-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die M&T Bank-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 193.95 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51.560 M&T Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 253.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’057.49 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 30.57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von M&T Bank bezifferte sich zuletzt auf 36.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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