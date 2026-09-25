S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&T Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem M&T Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das M&T Bank-Papier 143.26 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die M&T Bank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69.803 M&T Bank-Aktien. Die gehaltenen M&T Bank-Anteile wären am 24.09.2026 15’263.16 USD wert, da der Schlussstand 218.66 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52.63 Prozent angezogen.

Am Markt war M&T Bank jüngst 31.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch