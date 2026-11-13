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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen M&T Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden M&T Bank-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 116.86 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die M&T Bank-Aktie investierten, hätten nun 0.856 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 219.78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 188.07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88.07 Prozent gesteigert.
Der M&T Bank-Wert an der Börse wurde auf 31.57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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