S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine M&T Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die M&T Bank-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das M&T Bank-Papier bei 197.83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die M&T Bank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.505 M&T Bank-Aktien. Die gehaltenen M&T Bank-Papiere wären am 10.09.2026 120.82 USD wert, da der Schlussstand 239.02 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 20.82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von M&T Bank belief sich zuletzt auf 34.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch