Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem M&T Bank-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das M&T Bank-Papier bei 157.37 USD. Bei einem M&T Bank-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.354 M&T Bank-Aktien. Die gehaltenen M&T Bank-Aktien wären am 19.11.2026 1’339.33 USD wert, da der Schlussstand 210.77 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33.93 Prozent angewachsen.

M&T Bank wurde am Markt mit 30.70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch