Die Lyondellbasell Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Anteile betrug an diesem Tag 86.64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.154 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (55.84 USD), wäre das Investment nun 64.45 USD wert. Mit einer Performance von -35.55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 18.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch