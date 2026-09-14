Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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14.09.2026 10:02:17
S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lyondellbasell Industries-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Lyondellbasell Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Lyondellbasell Industries-Aktie an diesem Tag 100.69 USD wert. Bei einem Lyondellbasell Industries-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99.315 Lyondellbasell Industries-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’325.36 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Anteils am 11.09.2026 auf 63.69 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36.75 Prozent verringert.
Lyondellbasell Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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