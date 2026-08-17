S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Am 17.08.2023 wurde das Lyondellbasell Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96.94 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investierten, hätten nun 10.316 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 657.73 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Papiers am 14.08.2026 auf 63.76 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 657.73 USD, was einer negativen Performance von 34.23 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch