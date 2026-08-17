Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Lyondellbasell Industries-Einstieg?
|
17.08.2026 10:02:40
S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lyondellbasell Industries-Aktie gebracht.
Am 17.08.2023 wurde das Lyondellbasell Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96.94 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investierten, hätten nun 10.316 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 657.73 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Papiers am 14.08.2026 auf 63.76 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 657.73 USD, was einer negativen Performance von 34.23 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.
Analysen zu Lyondellbasell Industries N.V.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.