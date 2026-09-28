Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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28.09.2026 10:02:19
S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Lyondellbasell Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Die Lyondellbasell Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Anteile betrug an diesem Tag 80.00 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.500 Lyondellbasell Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 58.14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 726.75 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27.33 Prozent.
Der Lyondellbasell Industries-Wert an der Börse wurde auf 18.78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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