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Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992

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Profitables Lyondellbasell Industries-Investment? 12.10.2026 10:02:29

S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Lyondellbasell Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Lyondellbasell Industries
49.86 CHF -1.48%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lyondellbasell Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92.41 USD. Bei einem Lyondellbasell Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.082 Lyondellbasell Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 60.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64.96 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 35.04 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 19.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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