S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lyondellbasell Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’505 -0.1%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9216 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’691 0.3%  Bitcoin 55’165 -0.1%  Dollar 0.7973 -0.3%  Öl 108.7 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Portfolio richtig aufbauen: Wie viele ETFs Anleger wirklich brauchen
Lufthansa-Aktie: Edelweiss erneuert Kurz- und Mittelstreckenflotte mit erstem Airbus A320neo
Aktien von Roche, Novartis & Co.: Trump verhängt 100-Prozent-Zölle - Reduzierter Satz von 15% für die Schweiz
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
eToro entdecken

Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Lyondellbasell Industries-Anlage? 06.04.2026 10:02:18

S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lyondellbasell Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lyondellbasell Industries-Einstiegs gewesen.

Lyondellbasell Industries
63.02 CHF 3.34%
Kaufen Verkaufen

Die Lyondellbasell Industries-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lyondellbasell Industries-Papier an diesem Tag 104.79 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.954 Lyondellbasell Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 79.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75.96 USD wert. Damit wäre die Investition um 24.04 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Lyondellbasell Industries belief sich jüngst auf 25.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lyondellbasell Industries N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

02.04.26 Weltraumwirtschaft: Schwerelos, innovativ und wachstumsstark
02.04.26 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Medmix AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
02.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming – Mehr als nur ein Spiel/Energieversorger – Elektrisierende Entwicklungen
02.04.26 Marktüberblick: Rüstungswerte haussieren
02.04.26 Märkte zu voreilig?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Sinkender Goldpreis: Darum sieht Morgan Stanley jetzt Chancen für Aktien
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Ausblick: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un präsentiert Quartalsergebnisse
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
NVIDIA-Aktie im Visier: Warum diese kaum beachtete Sparte zu Unrecht übersehen wird
Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen
SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen
Handel in New York: Dow Jones letztendlich schwächer
EQS-News: HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: SMI geht kaum verändert ins Osterwochenende -- DAX schliesst in Rot -- Wall Street schlussendlich uneins -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten

Der heimische Leitindex machte am Donnerstag seine Verluste im Laufe des Tages nahezu komplett wett. Der deutsche Leitindex grenzte sein Minus etwas ein. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich am Donnerstag am mit Abschlägen aus dem Handel.