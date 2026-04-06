S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lyondellbasell Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren

Die Lyondellbasell Industries-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lyondellbasell Industries-Papier an diesem Tag 104.79 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.954 Lyondellbasell Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 79.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75.96 USD wert. Damit wäre die Investition um 24.04 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Lyondellbasell Industries belief sich jüngst auf 25.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch