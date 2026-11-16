|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Lumentum-Einstieg?
|
16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Lumentum-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Lumentum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40.65 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Lumentum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 246.002 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 146’769.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 596.62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’367.70 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 54.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
|
16:02
|S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.