S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Lumentum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40.65 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Lumentum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 246.002 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 146’769.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 596.62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’367.70 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 54.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch