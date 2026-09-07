S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lumentum-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lumentum-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Lumentum-Papier bei 49.83 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lumentum-Aktie investiert, befänden sich nun 20.068 Lumentum-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’685.23 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Anteils am 04.09.2026 auf 881.26 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1’668.52 Prozent angezogen.

Insgesamt war Lumentum zuletzt 79.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch