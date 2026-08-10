Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Lumentum-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Lumentum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lumentum-Aktie an diesem Tag 49.91 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.004 Lumentum-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lumentum-Aktie auf 890.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’783.55 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1’683.55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 69.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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