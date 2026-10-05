Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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|Profitables Lumentum-Investment?
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lumentum-Aktie Anlegern gebracht.
Am 05.10.2023 wurde die Lumentum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lumentum-Aktie bei 41.61 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Lumentum-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240.327 Lumentum-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 260’855.56 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Anteils am 02.10.2026 auf 1’085.42 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2’508.56 Prozent.
Lumentum war somit zuletzt am Markt 97.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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