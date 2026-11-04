S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lowes Companies-Aktie bei 237.78 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 42.056 Lowes Companies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lowes Companies-Papiers auf 213.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’973.84 USD wert. Mit einer Performance von -10.26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Lowes Companies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 122.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch