Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lowes Companies von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lowes Companies-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Lowes Companies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lowes Companies-Anteile bei 70.95 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lowes Companies-Aktie investiert, befänden sich nun 14.094 Lowes Companies-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 2’742.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194.61 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174.29 Prozent angewachsen.
Lowes Companies war somit zuletzt am Markt 111.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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