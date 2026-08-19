S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lowes Companies-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77.82 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.285 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 277.10 USD, da sich der Wert einer Lowes Companies-Aktie am 18.08.2026 auf 215.64 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 177.10 Prozent.

Lowes Companies wurde am Markt mit 121.64 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch