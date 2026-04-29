S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Lowes Companies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Lowes Companies-Aktie bei 76.02 USD. Bei einem Lowes Companies-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131.544 Lowes Companies-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lowes Companies-Aktie auf 240.32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’612.73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 216.13 Prozent erhöht.

Lowes Companies wurde am Markt mit 135.72 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch