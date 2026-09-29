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Loews Aktie 948190 / US5404241086

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Loews-Investition im Blick 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel hätte eine Investition in Loews von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Loews-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Loews
87.35 CHF 0.28%
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Die Loews-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63.31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.580 Loews-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 165.77 USD, da sich der Wert eines Loews-Anteils am 28.09.2026 auf 104.95 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 165.77 USD entspricht einer Performance von +65.77 Prozent.

Der Marktwert von Loews betrug jüngst 21.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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