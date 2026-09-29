Loews Aktie 948190 / US5404241086
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel hätte eine Investition in Loews von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Loews-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Loews-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63.31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.580 Loews-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 165.77 USD, da sich der Wert eines Loews-Anteils am 28.09.2026 auf 104.95 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 165.77 USD entspricht einer Performance von +65.77 Prozent.
Der Marktwert von Loews betrug jüngst 21.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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