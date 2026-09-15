S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Loews von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Loews-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Loews-Aktie an diesem Tag bei 40.93 USD. Bei einem Loews-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.432 Loews-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’667.97 USD, da sich der Wert eines Loews-Papiers am 14.09.2026 auf 109.20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 166.80 Prozent gesteigert.

Loews war somit zuletzt am Markt 22.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch