Loews Aktie 948190 / US5404241086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Loews-Investment?
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Loews von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Loews-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Loews-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Loews-Aktie an diesem Tag bei 40.93 USD. Bei einem Loews-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.432 Loews-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’667.97 USD, da sich der Wert eines Loews-Papiers am 14.09.2026 auf 109.20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 166.80 Prozent gesteigert.
Loews war somit zuletzt am Markt 22.28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Loews Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Loews von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Loews-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.08.26
|S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Loews-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Loews von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Loews-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.07.26
|S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Loews von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)