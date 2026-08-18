Loews Aktie 948190 / US5404241086
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Loews von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Loews gewesen.
Am 18.08.2016 wurde die Loews-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Loews-Anteile bei 41.57 USD. Bei einem Loews-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.406 Loews-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 112.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 270.34 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 170.34 Prozent.
Jüngst verzeichnete Loews eine Marktkapitalisierung von 23.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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