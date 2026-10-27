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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Loews-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Loews-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Loews-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Loews-Papier bei 62.82 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.918 Loews-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Loews-Papiers auf 111.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’773.64 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 77.36 Prozent.
Loews wurde am Markt mit 22.75 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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