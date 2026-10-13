Loews Aktie 948190 / US5404241086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Loews-Investition?
|
13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Loews-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Loews-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurden Loews-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40.92 USD. Bei einem Loews-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 244.379 Loews-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 26’339.20 USD, da sich der Wert eines Loews-Papiers am 12.10.2026 auf 107.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 163.39 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Loews bezifferte sich zuletzt auf 21.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Loews Corp.
Analysen zu Loews Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.