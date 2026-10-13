S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Loews-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Loews-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40.92 USD. Bei einem Loews-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 244.379 Loews-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 26’339.20 USD, da sich der Wert eines Loews-Papiers am 12.10.2026 auf 107.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 163.39 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Loews bezifferte sich zuletzt auf 21.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch