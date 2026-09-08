S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 5 Jahren eingefahren

Das Loews-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Loews-Aktie betrug an diesem Tag 55.23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Loews-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.811 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 197.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109.30 USD belief. Mit einer Performance von +97.90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Loews war somit zuletzt am Markt 22.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch