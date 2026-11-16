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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lockheed Martin von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lockheed Martin-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Lockheed Martin-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 465.77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.215 Lockheed Martin-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 127.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 596.04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27.97 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 137.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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