Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lockheed Martin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lockheed Martin-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Lockheed Martin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lockheed Martin-Anteile betrug an diesem Tag 255.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39.118 Lockheed Martin-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 608.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’810.05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +138.10 Prozent.
Zuletzt verbuchte Lockheed Martin einen Börsenwert von 140.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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