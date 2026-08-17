S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lockheed Martin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Lockheed Martin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lockheed Martin-Anteile betrug an diesem Tag 255.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39.118 Lockheed Martin-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 608.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’810.05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +138.10 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lockheed Martin einen Börsenwert von 140.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch