Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lockheed Martin-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lockheed Martin-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lockheed Martin-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Lockheed Martin-Papier bei 349.20 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Lockheed Martin-Aktie investierten, hätten nun 28.637 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 15’042.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 525.28 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50.42 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 121.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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