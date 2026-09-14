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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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Langfristige Investition 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lockheed Martin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Lockheed Martin-Einstiegs gewesen.

Lockheed Martin
434.26 CHF -0.43%
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Heute vor 10 Jahren wurden Lockheed Martin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 237.41 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.421 Lockheed Martin-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lockheed Martin-Aktie auf 524.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 220.80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 120.80 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Lockheed Martin eine Marktkapitalisierung von 120.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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