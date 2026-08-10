Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Lockheed Martin-Einstiegs gewesen.
Am 10.08.2021 wurde das Lockheed Martin-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 362.24 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.761 Lockheed Martin-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’623.10 USD, da sich der Wert einer Lockheed Martin-Aktie am 07.08.2026 auf 587.95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +62.31 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lockheed Martin eine Marktkapitalisierung von 135.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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