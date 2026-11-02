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|Lockheed Martin-Investment im Blick
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Lockheed Martin-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 02.11.2021 wurden Lockheed Martin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lockheed Martin-Papier an diesem Tag 326.31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Lockheed Martin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.065 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 1’951.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 636.95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +95.20 Prozent.
Der Marktwert von Lockheed Martin betrug jüngst 147.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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