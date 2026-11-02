S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 02.11.2021 wurden Lockheed Martin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lockheed Martin-Papier an diesem Tag 326.31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Lockheed Martin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.065 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 1’951.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 636.95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +95.20 Prozent.

Der Marktwert von Lockheed Martin betrug jüngst 147.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch