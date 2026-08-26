S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Live Nation Entertainment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Live Nation Entertainment-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 84.79 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.179 Live Nation Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 186.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120.27 Prozent vermehrt.

Live Nation Entertainment war somit zuletzt am Markt 43.44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch