S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Live Nation Entertainment-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Live Nation Entertainment-Aktie an diesem Tag bei 91.13 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 109.733 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 171.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’774.28 USD wert. Mit einer Performance von +87.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Live Nation Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch