S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Live Nation Entertainment-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Live Nation Entertainment-Anteile betrug an diesem Tag 86.69 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.535 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 177.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’044.07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 104.41 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Live Nation Entertainment belief sich zuletzt auf 42.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch