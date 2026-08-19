Live Nation Entertainment Aktie 2399470 / US5380341090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Live Nation Entertainment-Einstieg?
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Live Nation Entertainment-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Live Nation Entertainment-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 162.90 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61.387 Live Nation Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Live Nation Entertainment-Papiers auf 179.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’039.90 USD wert. Mit einer Performance von +10.40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Live Nation Entertainment wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43.69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Live Nation Entertainment IncShs
Analysen zu Live Nation Entertainment IncShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.