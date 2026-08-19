S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Live Nation Entertainment-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 162.90 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61.387 Live Nation Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Live Nation Entertainment-Papiers auf 179.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’039.90 USD wert. Mit einer Performance von +10.40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Live Nation Entertainment wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43.69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch