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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Live Nation Entertainment-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Live Nation Entertainment-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Live Nation Entertainment-Aktie bei 26.81 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 37.300 Live Nation Entertainment-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’671.76 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Anteils am 03.11.2026 auf 178.87 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 6’671.76 USD entspricht einer Performance von +567.18 Prozent.
Alle Live Nation Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Live Nation Entertainment IncShs
Analysen zu Live Nation Entertainment IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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