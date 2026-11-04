S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Live Nation Entertainment-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Live Nation Entertainment-Aktie bei 26.81 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 37.300 Live Nation Entertainment-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’671.76 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Anteils am 03.11.2026 auf 178.87 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 6’671.76 USD entspricht einer Performance von +567.18 Prozent.

Alle Live Nation Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch