S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Linde-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Linde-Anteile an diesem Tag 300.99 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Linde-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.332 Linde-Aktien. Die gehaltenen Linde-Aktien wären am 12.10.2026 161.92 USD wert, da der Schlussstand 487.35 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 61.92 Prozent gesteigert.

Am Markt war Linde jüngst 223.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch