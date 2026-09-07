S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lennar von vor 5 Jahren bedeutet

Die Lennar-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 104.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.958 Lennar-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 80.08 USD, da sich der Wert eines Lennar-Papiers am 04.09.2026 auf 83.58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Lennar belief sich zuletzt auf 20.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch