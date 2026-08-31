S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lennar von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lennar-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Lennar-Anteile bei 119.09 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Lennar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 83.970 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 86.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’249.14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27.51 Prozent verkleinert.

Lennar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch