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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lennar-Aktien verlieren können.
Vor 5 Jahren wurden Lennar-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99.99 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Lennar-Aktie investiert hat, hat nun 100.010 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 86.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’694.87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13.05 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Lennar betrug jüngst 20.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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