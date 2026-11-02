S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Lennar-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99.99 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Lennar-Aktie investiert hat, hat nun 100.010 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 86.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’694.87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13.05 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Lennar betrug jüngst 20.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch