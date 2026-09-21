Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lennar von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in Lennar-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lennar-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 127.32 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 78.542 Lennar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 76.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’002.98 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39.97 Prozent eingebüsst.
Lennar wurde am Markt mit 18.40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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