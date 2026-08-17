Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lennar von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lennar-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Lennar-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46.00 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Lennar-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.174 Lennar-Anteilen. Die gehaltenen Lennar-Papiere wären am 14.08.2026 188.77 USD wert, da der Schlussstand 86.83 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 88.77 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Lennar bezifferte sich zuletzt auf 20.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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