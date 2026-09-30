S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leidos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 30.09.2016 wurde das Leidos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43.28 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Leidos-Aktie investierten, hätten nun 231.054 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Leidos-Anteile wären am 29.09.2026 28’442.70 USD wert, da der Schlussstand 123.10 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 184.43 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Leidos belief sich zuletzt auf 15.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch