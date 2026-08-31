S&P 500-Titel Leggett Platt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leggett Platt von vor 3 Jahren angefallen

Am 31.08.2023 wurde das Leggett Platt-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28.20 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 354.610 Leggett Platt-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (9.20 USD), wäre das Investment nun 3’262.41 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 3’262.41 USD, was einer negativen Performance von 67.38 Prozent entspricht.

Leggett Platt wurde am Markt mit 1.26 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch