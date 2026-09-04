S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Las Vegas Sands-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53.93 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Las Vegas Sands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18.543 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 825.33 USD, da sich der Wert einer Las Vegas Sands-Aktie am 03.09.2026 auf 44.51 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 825.33 USD entspricht einer negativen Performance von 17.47 Prozent.

Der Las Vegas Sands-Wert an der Börse wurde auf 28.80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch