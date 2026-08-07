Las Vegas Sands Aktie 1946078 / US5178341070
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Las Vegas Sands-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Las Vegas Sands-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 49.87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Las Vegas Sands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.005 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.46 USD, da sich der Wert einer Las Vegas Sands-Aktie am 06.08.2026 auf 46.11 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 92.46 USD entspricht einer negativen Performance von 7.54 Prozent.
Der Las Vegas Sands-Wert an der Börse wurde auf 29.80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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