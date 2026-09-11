Las Vegas Sands Aktie 1946078 / US5178341070
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Las Vegas Sands-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Las Vegas Sands-Papier bei 54.71 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investierten, hätten nun 182.782 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’786.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22.13 Prozent.
Las Vegas Sands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.07 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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